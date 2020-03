📃 Communiqué officiel 📃

⚠️ Par décision du comité directeur, les rencontres organisées par la Ligue Nationale de Basket entre le 12 et le 31 mars 2020 sont reportées.#JeepELITE #PROB #LNB pic.twitter.com/vWf4vb95wD



— LNB (@LNBofficiel) March 12, 2020

La FFBB prend la même décision

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le Bureau Fédéral de la FFBB a décidé de reporter les championnats et coupes concernant ses clubs.https://t.co/toR9dEWZRl — FFBB (@ffbasketball) March 12, 2020

Il n’y aura finalement pas de Jeep Elite et de Pro B ce week-end. La Ligue Nationale de basketball a, en effet, modifié sa position quant aux mesures à prendre pour lutter contre la propagation du Covid-19. Alors qu’initialement, ce sont les rencontres programmées entre le 16 et le 31 mars prochains qui devaient être toutes reportées à une date ultérieure, laissant les rencontres prévues ce week-end se dérouler soit à huis-clos, soit avec une jauge limitée à 1000 spectateurs, « de nouveaux éléments » ont été étudiés ce jeudi par le Comité Directeur de la LNB avec une décision revue et corrigée qui a été prise. Il a été décidé d’avancer la date de début du report des rencontres de Jeep Elite et de Pro B à ce jeudi 12 mars, toujours jusqu’au 31 mars prochain. Une décision, qui fait suite à celles prises par la FIBA et l’Euroligue, qui impacte les 26eme et 27eme journées de Jeep Elite mais également le match en retard de la 24eme journée entre Strasbourg et Le Portel, programmé le 18 mars prochain.Suivant le chemin tracé par la LNB, la Fédération Française de basketball a également pris position concernant la crise provoquée par le Covid-19. Dans un communiqué, la FFBB a annoncé que tous les championnats et coupes voient leur rencontres programmées du vendredi 13 au mardi 31 mars inclus reportées à une date ultérieure « en cohérence avec le secteur professionnel ». Cela concerne notamment la Ligue Féminine dont les 17eme, 18eme et 19eme journées sont impactées, mais également la Coupe de France masculine avec le Top 8 prévu à Trélazé le week-end du 21 mars qui est annulé. « Sont à l’étude, différentes options qui pourraient permettre de terminer la saison », ajoute la FFBB dans son communiqué.