Coronavirus : La Jeep Elite reporte sa 27eme journée au 15 avril

Alors que les clubs de Top 14 doivent encore se prononcer et que la LFP a décrété le huis-clos pour la Ligue 1 et la Ligue 2, la Ligue Nationale de Basketball a pris position. En effet, les dirigeants de la LNB ont annoncé par voie de communiqué que la 27eme journée de Jeep Elite, initialement prévue le week-end du 28 mars, n’aura pas lieu à cette date et sera reportée au 15 avril prochain afin de limiter l’impact économique d’un huis-clos ou d’une limitation de la jauge à 1000 spectateurs. Une telle mesure sera toutefois appliquée pour la 26eme journée, dont les rencontres sont prévues le week-end prochain. La limitation à 1000 spectateurs s’appliquera également à la 24eme journée de Pro B programmée le 13 mars alors que les 25eme et 26eme journées sont, elles, reportées à une date ultérieure au 15 avril. La LNB table sur une reprise des deux championnats lors du week-end du 3 avril.