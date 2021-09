Cholet : Le CB et N’Doye se séparent

Le 2 octobre prochain, Cholet débutera sa saison de Betclic Elite par un déplacement à Strasbourg, mais le CB fera sans Abdoulaye N’Doye. Ce sera d’ailleurs le cas pour tous les autres matchs. Le club des Mauges a en effet annoncé ce lundi qu’il se séparait de l'arrière (ou meneur) de 23 ans, d’un commun accord. « Cholet Basket vous informe qu'un accord mettant fin au contrat d'Abdoulaye N'Doye a été trouvé. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses projets sportifs futurs », écrit le club choletais sur Twitter. C’est donc la fin d’un été mouvementé, qui avait vu le joueur prêté la saison passée à Monaco et sous contrat avec Cholet jusqu’en juin 2022 ne pas se présenter aux tests médicaux de reprise le 18 août dernier, comme l’avait révélé Ouest France. « Son projet n’est pas Cholet. Je ne pense pas qu’il reviendra, on va trouver une solution pour une séparation à l’amiable », déclarait alors le nouvel entraîneur choletais Laurent Villa. Le natif de Dunkerque souhaite rejoindre un club disputant la Coupe d’Europe, ce qui n’est pas le cas de Cholet, qui a terminé 14eme de la dernière saison de Jeep Elite.

N'Doye membre de la Team France basket

La saison passée, Abdoulaye N’Doye a remporté l’Eurocoupe avec Monaco et tournait à 5,5 points, 2,2 rebonds et 1 passe de moyenne en 20 minutes avec la Roca Team en Jeep Elite, et 5,3 points, 2,1 rebonds et 1,4 passes en 21 minutes en Eurocoupe. Formé à Cholet, où il était arrivé à l’âge de 15 ans, N'Doye avait annoncé sa candidature à la draft NBA en 2019, avant de retirer son nom. Il est également membre de la « Team France basket » dans laquelle le sélectionneur Vincent Collet vient piocher lors des fenêtres internationales, mais il n’a encore jamais joué avec les A, sa dernière sélection remontant à juillet 2018 lors de l’Euro U20. Mais s’il parvient à trouver un club disputant la Coupe d’Europe dans les prochaines semaines, il pourrait être appelé aux côtés de vice-champions olympiques pour les différentes phases de qualifications…