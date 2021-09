Boulogne-Levallois : Contrat de six semaines pour Boungou-Colo

🚨[OFFICIEL] #Effectif

Boungou-Colo va apporter son expérience

Nobel Boungou-Colo ne va pas immédiatement quitter la région parisienne. Membre de l’équipe du Paris Basketball qui a obtenu son billet pour la Betclic Elite la saison passée, l’ailier de 33 ans va rebondir à court-terme sous les couleurs de Boulogne-Levallois, pour un retour deux ans après un premier passage. Libre de tout engagement après deux saisons au sein du club de la Capitale, le natif de Brazzaville s’est engagé en faveur des Metropolitans pour les six prochaines semaines. En effet, l’international français (2 sélections) va intégrer l’effectif des « Mets » afin de pallier l’absence sur blessure de Bandja Sy, touché à une main le week-end dernier lors du tournoi de Sablé, en vue du début de saison de championnat mais également d’Eurocoupe, dans laquelle le club francilien est engagé aux côtés de la JL Bourg avec l’ambition d’imiter Monaco, vainqueur de la compétition la saison passée.Ce sera la deuxième fois que Nobel Boungou-Colo va porter les couleurs de Boulogne-Levallois dans le rôle de pigiste médical. L’ailier avait déjà occupé ce rôle en janvier 2019 pour trois matchs (11,7 points et 7,3 rebonds en moyenne). Une arrivée dans les Hauts-de-Seine qui sera un nouveau chapitre dans sa carrière entamée en 2007 sous les couleurs d’Orléans, club avec lequel il avait signé son premier contrat professionnel à l’issue de sa formation à Blois. Passé par Hyères-Toulon puis Le Mans, c’est à Limoges que Nobel Boungou-Colo s’est fait un nom, remportant avec le CSP le titre de champion de France en 2015. Le natif de Brazzaville est ensuite passé par la Russie et le Khimki Moscou, l’Espagne et Séville puis l’Italie et Turin avant sa première pige à Boulogne-Levallois et un passage par Badalone. A son retour d’Espagne, Nobel Boungou-Colo a ainsi rejoint l’ambitieux Paris Basketball et va désormais aider les Metropolitans à bien démarrer leur saison.