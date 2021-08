Boulogne-Levallois : Arrivée imminente de Vincent Collet ?

Collet veut retrouver un banc au quotidien

Vincent Collet devrait prochainement retrouver une double casquette. Sans club depuis son départ de Strasbourg en janvier 2020, le sélectionneur de l’équipe de France depuis mars 2009 est très proche de prendre place sur le banc de Boulogne-Levallois la saison prochaine. Le club francilien est, en effet, à la recherche d’un entraîneur depuis la rupture de contrat de Jurij Zdovc, officialisée à la fin du mois de juillet dernier. Le technicien slovène, en désaccord avec ses dirigeants et certains de ses joueurs, a préféré quitter son poste un an après avoir pris la suite de Frédéric Fauthoux, qui avait alors rejoint l’ASVEL. Sortant d’un tournoi olympique réussi, avec une médaille d’argent, Vincent Collet devrait très prochainement s’engager en faveur des Metropolitans, selon les informations de BeBasket. Une arrivée qui colle à la volonté du technicien de retrouver un banc au quotidien, laissée de côté en raison du report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo.En fin de contrat avec les Bleus, même si son bilan et ses résultats récents laissent à penser qu’une prolongation jusqu’à l’échéance des Jeux Olympiques de Paris est probable, Vincent Collet a toujours affirmé qu’un poste d’entraîneur en club, une activité au quotidien, était importante pour rester performant comme sélectionneur de l’équipe de France. Limogé par Strasbourg en janvier 2020, l’ancien meneur passé par Le Mans ou l’ASVEL comme joueur, pourrait ainsi découvrir un quatrième club de Betclic Elite, lui qui a dirigé Le Mans entre 2000 et 2008 puis l’ASVEL entre 2008 et 2010 avant de rejoindre Strasbourg, qu’il a dirigé pendant neuf saisons, mis à part quelques mois au débtu de la saison 2016-2017. Alors que les Metropolitans ont récemment officialisé l’arrivée de Bandja Sy pour les deux prochaines saisons au poste d’ailier et qu’un remplaçant pour Vitalis Chikoko, parti à Pau-Lacq-Orthez, est recherché, l’arrivée de Vincent Collet serait un très bon coup signé par le club francilien.