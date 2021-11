Betclic Elite : Limoges renoue avec le succès en écrasant Châlons-Reims, Roanne aligne une deuxième victoire et enfonce Le Portel

VICTOIRE CHORALIENNE !! | Chorale 89-86 Le Portel

Limoges en démonstration dans la Marne



Le Portel est bon dernier, Châlons-Reims ne l'est pas encore mais pourrait très vite le devenir s'il continue d'aligner les performances d'aussi faible qualité., et la sanctionner au tableau d'affichage en plongeant encore un peu plus les deux équipes en question dans la crise et les doutes. La lanterne rouge n'a pas à rougir pour autant de sa nouvelle défaite (la quatrième de suite), sur le parquet d'une équipe de Roanne qui a, certes, toujours eu le match en main mais s'est heurtée à une très belle résistance des Nordistes et de leur arrière britannique Luke Nelson, meilleur marqueur du match avec 21 points).Toutefois, si la Chorale a tremblé jusqu'au bout, elle a su conserver trois points d'avance (89-86) au buzzer quiLa dernière victoire en déplacement pour Limoges remontait précisément au 15 octobre dernier sur le parquet de... Roanne. Battu ensuite au Mans et sur le parquet du leader Boulogne-Levallois, lors de la dernière journée,dans la salle René-Thys de Reims.Face à des Champenois qui restaient sur quatre défaites de rang, les Limougeauds se sont amusés toute la soirée pour finalement laisser le CCRB à trente points à l'arrivée.Onzième, Limoges renoue ainsi tout de suite avec le succès. Il en avait bien besoin.- Fos-sur-Mer : 80-69Roanne -: 89-86Châlons-Reims - LimogesDijon - OrléansLe Mans - Bourg-en-BresseCholet - NanterreASVEL - Boulogne-LevalloisParis - Pau-Lacq-OrthezGravelines-Dunkerque - Monaco