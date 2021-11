Betclic Elite (J9) : A l'arraché, Le Mans s'impose, Nanterre et Orléans brillent également

Le Mans se place en candidat à une place sur le podium. A l’occasion de la réception de Bourg-en-Bresse, les Manceaux ont signé à l’arraché une deuxième victoire de suite, la sixième en neuf matchs. Une rencontre à couteaux tirés qui a été indécise dès les premiers instants avec la JL Bourg qui n’a pu prendre que cinq points d’avance avant de voir le MSB se reprendre et conclure le premier quart-temps avec une marge d’une seule longueur. Le deuxième a tout d’abord vu les Burgiens se détacher avant de voir les Manceaux revenir et les deux équipes retrouver leurs vestiaires à égalité. Au retour sur le parquet d’Antarès, le MSB a pensé avoir fait le plus dur avec quatorze points d’avance à dix minutes du terme de la rencontre mais c’était sans compter sur les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (27 points) qui ont progressivement refait leur retard pour égaliser dans les derniers instants de la rencontre mais au buzzer, Scott Bamforth (22 points) offre la victoire à son équipe (68-66). Un podium qui pourrait se rapprocher en cas de contre-performance de l’ASVEL ce dimanche dans le choc face à Boulogne-Levallois.

Nanterre et Orléans s’imposent loin de leurs bases

Nanterre, pour sa part, a profité de son déplacement à Cholet pour aller chercher une deuxième victoire consécutive. Une semaine après avoir arraché la victoire face à Gravelines-Dunkerque, les Nanterriens ont pris les devants d’entrée avec quinze points d’avance dès le terme du premier quart-temps. Un écart qui n’a pas bougé dans des proportions énormes dans les deuxième et troisièmes périodes, permettant aux coéquipiers de Chris Horton (20 points, 8 rebonds) d’aborder les dix dernières minutes avec une avance de treize points. Un temps revenus à sept unités, les Choletais ont tout donné mais les coéquipiers de Kennedy Meeks (12 points) ont dû s’avouer vaincus (71-86). Orléans, pour sa part, s’est imposé à Dijon. Une rencontre qui a été indécise de bout en bout avec l’écart qui n’a jamais dépassé les dix points. Emmené par Chris Warren (24 points) et LaMonte Ulmer (23 points, 6 rebonds), l’OLB a fait la différence dans le dernier quart-temps pour s’imposer de huit longueurs (79-87). Une victoire qui permet au club du Loiret de prendre un peu de distance avec la zone rouge avant le match de Paris face à l’Elan Béarnais ce dimanche.



BASKET - BETCLIC ELITE / 9EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Strasbourg - Fos-sur-Mer : 80-69



Vendredi 19 novembre 2021

Roanne - Le Portel : 89-86

Châlons-Reims - Limoges : 71-101



Samedi 20 novembre 2021

Dijon - Orléans : 79-87

Le Mans - Bourg-en-Bresse : 68-66

Cholet - Nanterre : 71-86



Dimanche 21 novembre 2021

17h00 : ASVEL - Boulogne-Levallois

17h00 : Paris - Pau-Lacq-Orthez



Samedi 19 février 2022

20h00 : Gravelines-Dunkerque - Monaco