Betclic Elite (J8) : Boulogne-Levallois voit l'ASVEL et Monaco se rapprocher

Boulogne-Levallois ne s’échappe pas en tête de la Betclic Elite. Victorieux de Limoges ce vendredi en ouverture de la 8eme journée, les Metropolitans ont vu l’ASVEL conserver la deuxième place. Les Villeurbannais, une semaine après le revers concédé à Paris, ont pris le meilleur sur Bourg-en-Bresse sur le parquet de l’Astroballe. Un 10-0 en fin de premier quart-temps a permis aux coéquipiers de Chris Jones (19 points, 6 rebonds) de creuser un premier écart significatif dans cette rencontre mais les Burgiens se sont accrochés pour ne plus compter que deux points de retard à la mi-temps. L’entame du troisième quart-temps a permis à l’ASVEL de creuser à nouveau l’écart mais les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (19 points) et Axel Julien (18 points) s’inclinent au final de huit points (85-77). Avec cette sixième victoire en huit matchs, l’ASVEL reste dauphin de Boulogne-Levallois.

Monaco reste au contact de l’ASVEL

Mais les joueurs de T.J. Parker conservent le même bilan que Monaco dans ce début de saison. En effet, les joueurs de la Principauté ont dominé Cholet sur leur parquet. Accrochée dans les dix premières minutes, la « Roca Team » a passé la surmultipliée dans le deuxième quart-temps. Les coéquipiers de Yakuba Ouattara (23 points) et Brock Motum (22 points, 9 rebonds) ont infligé un 22-5 sur le chemin de la mi-temps, atteinte avec 17 points d’avance pour Monaco. Un ascendant que les Monégasques ont conforté au retour sur le parquet, abordant le dernier quart-temps avec une marge de 34 points. Yoan Makoundou (12 points) et ses coéquipiers ont continué de boire la tasse dans les dix dernières minutes pour une victoire de 43 points de Monaco (102-59). En bas de tableau, Roanne a enfoncé un peu plus la lanterne rouge Orléans avec une victoire de 18 points (94-76) qui s’est construite dès le premier quart-temps pour la Chorale.



BASKET - BETCLIC ELITE / 8EME JOURNEE

Vendredi 12 novembre 2021

Fos-sur-Mer - Paris : 65-60

Le Portel - Pau-Lacq-Orthez : 89-93 (ap)

Dijon - Châlons-Reims : 94-89

Boulogne-Levallois - Limoges : 80-74



Samedi 13 novembre 2021

Le Mans - Strasbourg : 88-80

Nanterre - Gravelines-Dunkerque : 88-86



Dimanche 14 novembre 2021

Monaco - Cholet : 102-59

ASVEL - Bourg-en-Bresse : 85-77

Roanne - Orléans : 94-76