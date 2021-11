Betclic Elite (J7) : Sixième victoire de suite pour Boulogne-Levallois, Le Portel sombre contre Gravelines-Dunkerque

Boulogne-Levallois est toujours plus inarrêtable en Betclic Elite ! Les Metropolitans ont porté leur série de victoires à six à l’occasion d’un déplacement sur le parquet de Châlons-Reims. Les Champenois, sous l’impulsion de Donte Grantham (14 points, 6 rebonds) et Mike Henry (13 points), ont rivalisé avec les Franciliens pour conclure le premier quart-temps avec deux points d’avance. Ce n’est qu’en tout fin du deuxième que Boulogne-Levallois a commencé à prendre les commandes de la rencontre, atteignant quelques secondes la barre des dix points d’avance. Au retour sur le parquet, les coéquipiers de Nobel Boungou Colo (19 points) et Keith Hornsby (19 points, 5 rebonds) ont haussé le ton et se sont envolés au tableau d’affichage. Avec un troisième quart-temps remportés avec une marge de quatorze points, les Metropolitans se sont envolés pour aborder les dix dernières minutes avec 27 longueurs d’avance. Une fin de match parfaitement contrôlée par les joueurs de Vincent Collet leur offre une victoire de 34 points (71-105) qui met la pression sur l’ASVEL et Monaco.

Gravelines-Dunkerque sans aucune pitié

Du côté de Sportica, le derby entre Gravelines-Dunkerque et Le Portel a vu le BCM s’imposer très nettement. Les Gravelinois n’ont pas mis très longtemps pour prendre dix points d’avance et conclure le premier quart-temps avec un marge de onze longueurs. Solides en défense avec seulement dix points concédés dans le deuxième quart-temps, les coéquipiers de Brandon Taylor (24 points) ont facilement creuser un véritable gouffre avec l’ESSM, qui a retrouvé son vestiaire avec un retard de 32 points. Sans solutions au retour sur le parquet, Mehdy Ngouama (12 points) et consorts ont subi les vagues offensives du BCM, qui a entamé le deuxième acte sur un 11-0 pour dépasser les 40 points d’avance. Durant le troisième quart-temps, l’écart a oscillé entre 38 et 45 points pour se fixer à 39 unités à l’orée des dix dernières minutes. Sans le moindre moment de relâchement, Gravelines-Dunkerque inflige une très lourde défaite au Portel (101-58) et remonte provisoirement au sixième rang quand sa victime du soir voit la zone rouge se rapprocher.



BASKET - BETCLIC ELITE / 7EME JOURNEE

Vendredi 5 novembre 2021

Châlons-Reims - Boulogne-Levallois : 71-105

Gravelines-Dunkerque - Le Portel : 101-58



Samedi 6 novembre 2021

20h00 : Cholet - Le Mans

20h00 : Limoges - Dijon

20h00 : Orléans - Nanterre

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Fos-sur-Mer

20h00 : Strasbourg - Roanne

21h00 : Paris - ASVEL



Dimanche 7 novembre 2021

17h00 : Bourg-en-Bresse - Monaco