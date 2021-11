Betclic Elite (J7) : Battu par Bourg-en-Bresse, Monaco voit Boulogne-Levallois devenir seul leader

Du côté de Boulogne-Levallois, le sourire doit être de mise. Après avoir pris le meilleur sur Châlons-Reims ce vendredi et avoir vu l’ASVEL s’incliner sur le parquet du promu Paris ce samedi, les joueurs de Vincent Collet ont pu apprécier la performance de Bourg-en-Bresse, qui a mis fin à une série de trois défaites de suite à l’occasion de la réception de Monaco. Si la « Roca Team » a ouvert la marque, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont rapidement subi le jeu de la JL Bourg qui, grâce à un 13-0 dès le premier quart-temps, s’est envolée au score, menant de quinze longueurs au terme du premier quart-temps. Les coéquipiers de Mike James (12 points) se sont alors démenés pour essayer de revenir dans le match, repassant brièvement sous la barre des dix points de retard. Les Monégasques ont finalement retrouvé leur vestiaire avec un retard de seize longueurs.

Monaco n’avait pas les jambes

Au retour sur le parquet, les joueurs de Laurent Legname n’ont pas fait de sentiments. Emmenés par Alexandre Chassang (21 points), les Burgiens ont poursuivi leur effort pour dépasser très rapidement la barre des 20 points d’avance puis ont jugulé les retours de flamme sporadiques des Monégasques. Avec un avantage d’exactement 20 longueurs à dix minutes du terme de la rencontre, la JL Bourg a pu gérer pour aller chercher sa quatrième victoire de la saison et rebasculer son bilan en positif. En effet, au terme des 40 minutes, Bourg-en-Bresse s’impose de 25 points (88-63) et remonte à la huitième place. Monaco, battu pour la deuxième fois de la saison, laisse ainsi à Boulogne-Levallois le fauteuil de leader de la Betclic Elite et retombe même à la troisième place derrière Strasbourg avec un bilan de désormais cinq victoires pour deux défaites, tout comme l’ASVEL.



BASKET - BETCLIC ELITE / 7EME JOURNEE

Vendredi 5 novembre 2021

Châlons-Reims - Boulogne-Levallois : 71-105

Gravelines-Dunkerque - Le Portel : 101-58



Samedi 6 novembre 2021

Cholet - Le Mans : 94-88

Limoges - Dijon : 82-57

Orléans - Nanterre : 95-81 (ap)

Pau-Lacq-Orthez - Fos-sur-Mer : 76-74

Strasbourg - Roanne : 93-88

Paris - ASVEL : 82-79



Dimanche 7 novembre 2021

Bourg-en-Bresse - Monaco : 88-63