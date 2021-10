Betclic Elite (J6) : Nets succès pour Monaco et l'ASVEL

Après sa belle semaine européenne, Monaco reste sur sa lancée en Betclic Elite. Victorieuse face à l’Etoile Rouge de Belgrade puis au CSKA Moscou dans le cadre de l’Euroligue, la « Roca Team » a profité de la réception du promu Paris pour signer une cinquième victoire en six journées de championnat. Si les joueurs de la Capitale, emmenés par Juhann Begarin (22 points) ont tenu la dragée haute à ceux de la Principauté en début de match, ces derniers ont pris le large dans les dix minutes menant à la mi-temps pour mener de quinze longueurs. Sur leur lancée, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont flirté avec les 30 points d’avance mais les coéquipiers d’Alpha Diallo (15 points) ont finalement géré la fin de la rencontre pour s’imposer de 25 longueurs (100-75). Avec cette victoire, Monaco revient à hauteur de Boulogne-Levallois au sommet de la hiérarchie alors que Paris est plus que jamais lanterne rouge.

L’ASVEL dominateur face à Orléans

Un duo de tête qui a rapidement vu l’ASVEL recoller. Sur leur parquet de l’Astroballe, les joueurs de T.J. Parker ont pris le meilleur sur Orléans. Avec un Chris Jones des grands soirs (27 points), les Villeurbannais ont creusé l’écart dès le premier quart-temps, conclu avec une avance de treize longueurs. Restant sur deux défaites de suite, les Orléanais se sont rebellés dans les dix minutes menant à la mi-temps. Menés de 17 points, les coéquipiers de Youssou Ndoye (22 points, 9 rebonds) ont infligé à l’ASVEL un 11-2 pour repasser sous les dix points de retard. Toutefois, les Rhodaniens ont réagi pour reprendre le large mais la barre des 20 points d’avance s’est refusée à eux jusqu’à un dernier quart-temps à sens unique. Comme Monaco, c’est avec une marge de 25 points que l’ASVEL s’impose face à Orléans (99-74) mais les Rhodaniens en font que s’intercaler entre les Metropolitans et la « Roca Team » avec le même bilan de cinq victoires pour une défaite.



BASKET - BETCLIC ELITE / 6EME JOURNEE

Vendredi 29 octobre 2021

Fos-sur-Mer - Le Portel : 78-76

Roanne - Cholet : 105-81

Boulogne-Levallois - Dijon : 87-74



Samedi 30 octobre 2021

Le Mans - Limoges : 77-72

Nanterre - Châlons-Reims : 83-78

Strasbourg - Pau-Lacq-Orthez : 82-76

Bourg-en-Bresse - Gravelines-Dunkerque : 66-81



Dimanche 31 octobre 2021

Monaco - Paris : 100-75

ASVEL - Orléans : 99-74