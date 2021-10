Betclic Elite (J6) : Le Mans reste au contact, tout comme Strasbourg

Le Mans se rapproche du podium de Betclic Elite. Au lendemain du succès de Boulogne-Levallois et avant les matchs de l’ASVEL et Monaco ce dimanche, le MSB a profité de la réception de Limoges pour devenir le seul poursuivant du trio de tête avec une quatrième victoire en six journées. Si les coéquipiers de TaShawn Thomas (15 points, 6 rebonds) et Deishuan Booker (15 points) ont maîtrisé les débats durant les deux premier quart-temps, le CSP s’est rebellé au retour sur le parquet pour virer en tête avec deux points d’avance à dix minutes du terme de la rencontre. Mais, grâce à une fin de match plus probante, les Sarthois s’imposent de cinq longueurs (77-72). Un succès qui permet au Mans de garder derrière lui Strasbourg. La SIG, de son côté, a remporté le choc de la soirée face à Pau-Lacq-Orthez. Si l’entame de match a été équilibrée, les Alsaciens se sont constitués un petit matelas de dix points à la pause, bien aidés par John Roberson (26 points). L’Elan Béarnais a tenté de répondre dans le troisième quart-temps mais les coéquipiers de l’ancien Strasbourgeois Brandon Jefferson (19 points) n’ont pas su renverser la table et s’inclinent de six longueurs (82-76).

Gravelines-Dunkerque enfonce Bourg-en-Bresse

Gravelines-Dunkerque, pour sa part, a frappé fort avec la seule victoire à l’extérieur depuis le début du week-end en Betclic Elite. Le BCM a infligé à Bourg-en-Bresse une troisième défaite consécutive. Une rencontre que les Nordistes ont très bien démarré avec neuf longueurs d’avance après dix minutes de jeu. Les coéquipiers de Tyler Stone (16 points) ont maintenu l’écart jusqu’à la pause avant de voir la JL Bourg réagir. Emmenés par Pierre Pelos (15 points, 5 rebonds), les Burgiens ont pu passer en tête avant de prendre un nouvel éclat mais, cette fois, sans possibilité de revenir. Gravelines-Dunkerque s’impose de quinze longueurs (66-81) et met fin à sa série de deux défaites. Nanterre a équilibré son bilan grâce à une victoire sur Châlons-Reims. Alors que les Champenois ont fait de la résistance pendant la première mi-temps, les coéquipiers d’un Chris Horton (17 points) de retour ont fait la différence au retour sur le parquet de Maurice-Thorez pour creuser l’écart puis tenir bon en fin de match pour une victoire de cinq longueurs (83-78).



BASKET - BETCLIC ELITE / 6EME JOURNEE

Vendredi 29 octobre 2021

Fos-sur-Mer - Le Portel : 78-76

Roanne - Cholet : 105-81

Boulogne-Levallois - Dijon : 87-74



Samedi 30 octobre 2021

Le Mans - Limoges : 77-72

Nanterre - Châlons-Reims : 83-78

Strasbourg - Pau-Lacq-Orthez : 82-76

Bourg-en-Bresse - Gravelines-Dunkerque : 66-81



Dimanche 31 octobre 2021

17h00 : Monaco - Paris

19h00 : ASVEL - Orléans