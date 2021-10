Betclic Elite (J4) : Nanterre impressionne, Paris au buzzer

Pau renverse Le Mans

Paris au buzzer

BETLIC ELITE / 4EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Samedi 16 octobre 2021

Dimanche 17 octobre 2021

Nanterre frappe un grand coup ! Les Franciliens, auteurs d'un début de saison moyen (une victoire, deux défaites), sont allés l'emporter 87-80 sur le parquet de Bourg-en-Bresse, qui avait gagné ses trois premiers matchs. Menés à la fin du premier quart (19-16) et à la mi-temps (45-42), les hommes de Pascal Donnadieu sont parvenus à passer devant dans le troisième quart (47-53), mais la JL a ensuite accéléré pour mener de dix points au début du dernier quart (72-62). La victoire était pourtant loin d'acquise pour les joueurs de l'Ain, qui se sont complètement écroulés, encaissant un 8-0 (74-73) puis un 7-0 (77-80) qui a permis à Nanterre de prendre les commandes.Axel Julien a quant à lui mis 30 points pour Bourg (7/10 à 3pts), mais c'est bien une défaite au final.L'autre équipe à trois victoires et une défaite en ce début de saison se nomme Pau-Lacq-Orthez. Les Palois ont signé leur troisième victoire de suite, sur le parquet du Mans après prolongation : 100-106. Ils ont très bien débuté le match en menant de onze points en fin de premier quart, mais Le Mans a refait son retard et a mené à son tour, de quatre points pendant le deuxième, mais c'est l'Elan qui était en tête à la pause (44-45). Le MSB a repris les devants au retour des vestiaires (56-48), avant de voir, une nouvelle fois, Pau revenir (68-69). En fin de match,grâce à deux lancers-francs de Justin Bibbins. Une prolongation remportée 12-6 par les Palois, qui n'ont jamais été menés. Gregor Hrovat a grandement contribué à ce succès, avec 22 points, alors que TaShawn Thomas en a marqué 19 pour le MSB.Première victoire du Paris Basketball dans l'histoire de la Betclic Elite ! Après avoir débuté la saison par trois défaites, le promu a enfin goûté au succès, sur le parquet de Cholet (83-85), qui a désormais le même bilan. Les Parisiens ont signé un début de match canon en menant 31-16 à la fin du premier quart, mais le CB a répondu en égalisant (39-39), puis en passant devant au retour des vestiaires (54-51). Cholet a ensuite mené de huit points dans le dernier quart (75-67), mais s'est complètement écrouléDarrin Govens et Nianta Diarra ont marqué 18 points chacun pour Cholet, en vain.- Le Portel : 106-73- Orléans : 83-52Roanne -: 70-93- Gravelines-Dunkerque : 72-65Bourg-en-Bresse -: 80-87Cholet -: 83-85Le Mans -: 100-106 apStrasbourg - ASVELMonaco - Dijon