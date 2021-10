Betclic Elite (J2) : Châlons-Reims, Le Mans et l'ASVEL enchaînent, Monaco chute lourdement

Monaco n'a pas existé à Boulogne-Levallois

BASKET - BETCLIC ELITE / 2EME JOURNEE

Seules trois équipes, pour le moment, ont effectué un début de saison parfait. Ce mardi soir, en ouverture de la 2eme journée de Betclic Elite, Châlons-Reims, Le Mans ainsi que l'ASVEL ont enregistré une deuxième victoire consécutive. Seuls Dijon, qui jouera son match de la 2eme journée le mardi 26 octobre prochain, ainsi que Bourg-en-Bresse, qui se produira ce mercredi, peuvent les imiter.Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui avaient été les premiers à prendre les choses en main, mais jusqu'à 8-10. Dès lors, sur un trois-points, les locaux ont ensuite renversé la situation, pour prendre les commandes dans cette rencontre (11-10) et ne plus jamais les lâcher. Une rencontre durant laquelle Châlons-Reims a largement pu s'appuyer sur son Américain Myke Henry, meilleur marqueur de cette rencontre (22 points, 3 rebonds, 3 passes décisives). Une deuxième victoire de suite, c'est donc également ce qu'a connu Le Mans, contre Nanterre (86-75).Dans cette rencontre, les débats ont été davantage équilibrés et les visiteurs ont même fait la course en tête pendant notamment l'intégralité du troisième et avant-dernier quart-temps. Mais, à l'entame de l'ultime période, les Manceaux ont alors ensuite repris les choses en main, jusqu'à l'emporter, malgré l'excellente rencontre du meilleur marqueur de ce match, à savoir l'Américain de Nanterre Nick Johnson (17 points, 7 rebonds, 5 passes décisives).Les locaux n'ont fait illusion que lors du premier quart-temps, lorsqu'ils ont mené, le temps de quelques petites secondes (14-13). Mais face notamment à l'Américain de l'ASVEL Dylan Osetkowski, meilleur marqueur de ce match (21 points, 8 rebonds, 4 passes décisives), cela n'a donc pas suffi. De son côté, Monaco n'a pas existé sur le parquet de Boulogne-Levallois (108-81). Les locaux ont mené du début jusqu'à la fin de ce match. Quant à l'ultime rencontre de la soirée, elle a vu Pau-Lacq-Orthez s'imposer à Cholet (77-80).- Roanne : 105-84Cholet -: 77-80- Nanterre : 86-75Le Portel -: 69-94- Monaco : 108-81Gravelines-Dunkerque - ParisLimoges - Bourg-en-BresseDijon - Fos-sur-MerStrasbourg - Orléans