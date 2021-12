Betclic Elite (J10) : Pression maintenue sur Boulogne-Levallois par Monaco et l'ASVEL

Monaco et l’ASVEL maintiennent la pression. Alors que Boulogne-Levallois jouera ce dimanche face à Cholet, les deux équipes engagées cette saison en Euroligue l’ont emporté dans le cadre de la 10eme journée de Betclic Elite. Sur son parquet de la Salle Gaston-Médecin, la « Roca Team » a difficilement battu Châlons-Reims. Les Champenois se sont accrochés tout au long de la première moitié de la rencontre, effaçant un retard de douze points pour revenir à seulement une longueur à la pause. Les coéquipiers de Scottie Reynolds (30 points, 7 passes) ont ensuite fait la course en tête au retour sur le parquet et ont un temps cru à l’exploit. Mais les Monégasques, sous l’impulsion de Rob Gray (18 points), ont su réagir dans les dix dernières minutes pour s’imposer de sept longueurs (90-83). L’ASVEL, pour sa part, a connu un pu moins de difficulté à Fos-sur-Mer. Si les dix premières minutes ont été accrochées, les coéquipiers de William Howard (14 points) ont haussé le ton dans le deuxième quart-temps, avec un 13-0 qui a permis aux Villeurbannais de s’envoler. L’écart de 19 points à la pause s’est rapproché des 30 unités mais les Provençaux ont résisté. Les coéquipiers de Lasan Kromah (24 points) s’inclinent toutefois de 21 longueurs (67-88).

La très mauvaise soirée de Gravelines-Dunkerque

Battus d’un rien à Nanterre lors de leur dernière sortie, les joueurs de Gravelines-Dunkerque ont signé un « non-match » à Limoges. Après une bonne entame de match, Marcquise Reed (11 points) et le BCM ont pris l’eau avec un 13-0 qui a permis au CSP de prendre ses aises au score. Sur leur lancée, les Limougeauds ont atteint les 30 points d’avance à la mi-temps et, après un troisième quart-temps équilibré, les coéquipiers d’Assane Ndoye (19 points) ont profité des absences défensives nordistes pour s’imposer de 52 points (100-48) et remonter au septième rang. Bourg-en-Bresse, pour sa part, a équilibré son bilan avec une cinquième victoire en dix matchs face à Paris (93-70) dans une rencontre qui s’est décantée dans le deuxième quart-temps pour les coéquipiers d’Hugp Benitez (17 points, 5 rebonds). Une soirée qui a également vu la série de deux victoires de suite de Nanterre prendre fin. En déplacement dans les Hauts-de-Seine, Roanne a signé un troisième succès consécutif (82-86) dans un match longtemps dominé par une Chorale qui n’a jamais su se mettre totalement à l’abri.



BASKET - BETCLIC ELITE / 10EME JOURNEE

Samedi 4 décembre 2021

Monaco - Châlons-Reims : 90-83

Fos-sur-Mer - ASVEL : 67-88

Bourg-en-Bresse - Paris : 93-70

Limoges - Gravelines-Dunkerque : 100-48

Nanterre - Roanne : 82-86



Dimanche 5 décembre 2021

15h15 : Orléans - Le Mans

15h15 : Pau-Lacq-Orthez - Dijon

17h00 : Boulogne-Levallois - Cholet



Reporté à une date ultérieure

Le Portel - Strasbourg