BetClic Elite : Dijon poursuit son sans-faute à domicile

BASKET - BETCLIC ELITE / 2EME JOURNEE

Quelle semaine pour la JDA ! Déjà vainqueur contre Roanne vendredi dernier en championnat et trois jours plus tôt face au Nizhny Novgorod en Ligue des Champions,En effet, si les Dijonnais, battus chez les deux monstres de la division Monaco et l'ASVEL - nos deux seuls représentants en Euroligue cette saison - sont toujours au point mort en déplacement (deux matchs, deux défaites), ils se sont en revanche fait intraitables à chacune de leur sortie devant leur public jusqu'à maintenant., repartis la tête basse, de la même façon que les Parisiens et les Roannais avant eux avaient très vite compris eux aussi qu'il n'y aurait rien à espérer face à ces Dijonnais insatiables à domicile.Mardi, une nouvelle fois, Gavin Ware (meilleur marqueur du match avec 28 points) et les siens ont mis d'entrée les choses au clair. Après le premier quart-temps, survolé par les locaux (25-7), il n'y avait ainsi pratiquement plus de match déjà entre les deux équipes. Le onzième du classement ne s'est pas laissé abattre pour autant, à l'image d'un Kevin McClain accrocheur (16 points). Mais après avoir légèrement réduit le score et avoir repris espoir dans cette partie comptant pour la 2eme journée, Fos a cédé de nouveau face à la pression des Dijonnais. Châlons-Reims, prochain hôte des Bourguignons au Palais des Sports (Dijon se déplacera auparavant sur le terrain de Boulogne-Levallois puis à Limoges), est prévenu : il sera très difficile de bousculer la JDA chez elle cette saison.- Roanne : 105-84Cholet -: 77-80- Nanterre : 86-75Le Portel -: 69-94- Monaco : 108-81- Paris : 90-82Limoges -: 54-59- Fos-sur-Mer : 84-72Strasbourg - Orléans