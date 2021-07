Betclic Elite - ASVEL : Deux ans de contrat pour Dylan Osetkowski

❗ Effectif 2021-2022 👉 Dylan OSETKOWSKI arrive à LDLC ASVEL !

Le secteur intérieur de LDLC ASVEL continue de prendre forme avec l’arrivée de l’une des révélations de la saison dernière en EuroCup, Dylan OSETKOWSKI !

L’ASVEL recrute « un vrai attaquant », selon TJ Parker

L’ASVEL continue sa campagne de recrutement. Alors que Victor Wembanyama ou encore Rayman Morgan ont déjà signé en faveur du club rhodanien pour en consolider le jeu intérieur, c’est un nouveau renfort qui vient d’être officialisé par les équipes de Tony Parker. En effet, le club champion de France a annoncé l’arrivée dans ses rangs de l’intérieur Dylan Osetkowski, qui évoluait cette saison au sein du club allemand d’Ulm, qui a participé à l’Eurocoupe avec notamment deux défaites face à Boulogne-Levallois lors de la saison régulière. Né à San Diego mais disposant de la nationalité allemande, Dylan Osetkowski a été un élément moteur de son club, qui a conclu le championnat d’Allemagne avec une qualification en demi-finales. Durant cette saison, l’Américano-Allemand a émargé à 17,9 points, 5,3 rebonds et 2,8 passes en moyenne par match.Avec son gabarit (2,06m), le joueur de 24 ans viendra apporter sa présence dans la raquette à l’ASVEL pour les deux prochaines saisons. « Dylan Osetkowski est un vrai attaquant, un joueur avec un QI basket élevé, a confié l’entraîneur du club rhodanien, TJ Parker, dans un communiqué. Il est polyvalent, peut jouer sur les deux postes intérieurs, et c'est aussi un très bon shooteur à trois points, avec des hauts pourcentages en Eurocoupe et dans le championnat d'Allemagne. Sur le terrain, il sera comme un deuxième meneur pour nous grâce à sa qualité de passes. » Avec ces renforts, le club villeurbannais entend défendre bec et ongles son titre national mais également faire mieux sur les terrains de l’Euroligue, compétition pour laquelle il bénéficie désormais d’une licence à long terme après avoir bénéficié d’une invitation ces deux dernières saisons.