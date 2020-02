Basket - Jeep Elite : Yabusele a choisi l'ASVEL !

Deux années frustrantes avec Boston en NBA

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Le poste 4 international français de 24 ans (1m98) va terminer la saison avec LDLC ASVEL !



👉 https://t.co/0RQXPNW7iF #LDLCASVEL



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 25, 2020

Quelle belle prise pour l'ASVEL ! Alors qu'il avait débuté la saison en Chine, sous les couleurs des Money Kings de Nankin, et faisait l'objet de nombreuses sollicitations, notamment de la part des clubs français (et en premier lieu Monaco),Le club rhodanien a annoncé mardi dans un communiqué que l'intérieur français formé tout près de Villeurbanne, à la Chorale de Roanne, avait décidé de ne pas rentrer en Chine pour terminer la saison avec l'ASVEL, engagée en Jeep Elite mais aussi en Euroligue. Meilleur marqueur des Bleus (15 points) la veille au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif lors du premier succès de l'équipe de France dans les qualifications pour l'Euro 2021, face au Monténégro (85-66),Lundi soir au micro de Canal Plus Sport après la victoire des hommes de Vincent Collet, le joueur drafté (en 16eme position) par les Boston Celtics en 2016 alors qu'il n'avait connu que Roanne et Rouen avait préféré préserver le mystère alors qu'il savait déjà de quoi son avenir proche serait fait. « Tout ce que je peux dire c'est que je me sens bien en France, donc on verra bien par la suite », avait uniquement lâché le natif de Dreux,« L’effectif est au complet pour aller chercher le principal objectif de sa saison : le 20eme titre de champion de France de son histoire ! », se prend déjà à rêver le club cher à Tony Parker, actuellement troisième, alors que le pivot néanmoins très à l'aise également sur les shoots de loin vient tout juste de débarquer dans le Rhône. Une région qu'il connaît très bien et où il aura à coeur de faire oublier son passage frustrant en NBA (2,3 points en 6,6 minutes de moyenne par match durant ses deux années à Boston) et d'afficher au grand jour devant le public français tous ses progrès effectués ces dernières années. Un superbe coup pour l'ASVEL.