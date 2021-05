Basket - Jeep Elite : Tarpey et Narace prolongent au Mans, Motum rejoint Nanterre

Terry Tarpey et Williams Narace prolongent avec le MSB jusqu'en 2024 🦁👊 pic.twitter.com/2VYGrwLV1h

Journée de signatures de contrats en Jeep Elite ! Deux joueurs ont prolongé leur bail avec leur club, alors qu’un autre va découvrir le championnat de France. Ce mercredi, Le Mans a annoncé que Terry Tarpey et Williams Narace resteraient au MSB au moins jusqu’en juin 2024. Tarpey, arrière franco-américain de 27 ans, est arrivé en 2017 dans la Sarthe, après avoir passé un an à Denain, puisqu’il n’avait pas été drafté en 2016 après ses quatre ans en NCAA. Cette saison, il tourne à 7,7 points, 5,7 rebonds et 2 passes de moyenne en 26 minutes. « J’aime bien la ville du Mans, c’est ma deuxième maison. Et ma femme est bien ici. Pour moi, le MSB c’est un peu comme ma famille.», a confié le Franco-Américain. Williams Narace, ailier ou ailier fort international camerounais de 24 ans, est quant à lui arrivé l’été dernier au Mans, après avoir été formé à Nancy. Il tourne à 8,8 points et 4,9 rebonds de moyenne en 25 minutes cette saison. Une saison qui voit le MSB occuper actuellement la sixième place en Jeep Elite, avec 14 victoires pour 7 défaites, à treize matchs de la fin. « Pour moi le MSB représente une place-forte du basket français. C’est une chance de pouvoir être dans ce club. Tout ce que j’ai pu voir depuis mon arrivée… C’est un club très structuré, et très correct dans ce qu’ils font. J’ai pu voir dans le passé que l’ambiance à Antarès était incroyable. J’ai hâte de ressentir ce feeling-là », a raconté l'ancien joueur du SLUC.De son côté, Nanterre vit une saison un peu plus difficile, avec une dixième place (9 victoires - 13 défaites) à douze matchs de la fin, et le club des Hauts-de-Seine a décidé de recruter Brock Motum pour pallier l’absence de Tyler Stone, blessé au tendon d’Achille et forfait jusqu’à la fin de saison. L’ailier fort international australien de 30 ans est un grand nom du basket européen, passé pa, où il tournait cette saison à 15 points et plus de 50% de réussite à 3 points dans le championnat turc.