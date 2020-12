Basket - Jeep Elite (J4) : Bourg reprend sa marche en avant

A Bourg, Kadeem Allen a réalisé son match référence



A l'usure, la JL Bourg a pris le meilleur sur Le Mans pour s'offrir sa cinquième victoire de la saison en Jeep Elite (98-78). Cette victoire permet surtout aux Burgiens de rester dans le trio de tête malgré la défaite concédée à Limoges samedi dernier. Plus en jambes grâce aux rencontres européennes, les hommes de Savo Vucevic ont attendu la fin de match pour faire la différence. Pendant l'essentiel de la première période, ils ont été menés par une formation sarthoise qui n'avait joué qu'un match de Coupe de France depuis la fin octobre. Peu avant la pause, l'écart a même atteint les onze points, mais ils ne se sont jamais affolés.Ils ont terminé avec 30 points dans le dernier quart-temps et une victoire de 20 unités.Plus adroit aux tirs, plus présent aux rebonds et plus juste dans le jeu, Bourg-en-Bresse a repris sa marche en avant avec ce succès probant.Kadeem Allen, l'ancien meneur des Knicks qui avait été décevant jusque là, a brillé durant ce match. L'Américain s'est offert un match référence avec 20 points. De bon augure pour la suite de la saison du troisième de Jeep Elite.- Orléans : 83-80Châlons-Reims - Nanterre 92 : 74-83Cholet -: 73-82Strasbourg -: 66-74Pau-Lacq-Orthez -: 86-90- Boulazac : 98-79- Le Mans : 98-78