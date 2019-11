Basket - Jeep Elite (J17) : Orléans confirme à Châlons-Reims

Orléans a enchaîné mercredi soir sur le parquet de Châlons-Reims (91-99), avec un deuxième succès de rang en Jeep Elite après le carton du week-end face au Portel (110-62). C'est une petite surprise, les Champenois figurant dans le top 8 (septièmes) alors qu'Orléans flirtait au coup d'envoi avec la zone rouge. Les visiteurs remontent désormais à la 11e place, et il n'y a plus qu'une victoire d'écart entre les deux formations. C'est Brandon Jefferson qui a réussi la meilleure performance individuelle du soir, avec un coquet total de 26 points pour lui. A noter qu'il s'agissait d'un match avancé de la 17eme journée du championnat, et Orléans comme Châlons-Reims devraient reculer avec désormais des matchs en avance par rapport à leurs concurrents.



BASKET – JEEP ELITE / 17EME JOURNEE



Mardi 29 octobre 2019

Gravelines-Dunkerque - Le Portel : 64-58



Mercredi 20 novembre 2019

Châlons-Reims - Orléans : 91-99



Lundi 25 novembre 2019

20h00 : Boulazac - Strasbourg



Mardi 26 novembre 2019

20h00 : Chalon-sur-Saône - Cholet

20h00 : Dijon - Roanne



Jeudi 28 novembre 2019

20h00 : Limoges - Bourg-en-Bresse



Mardi 3 décembre 2019

20h00 : Le Mans - Boulogne-Levallois



Samedi 4 janvier 2020

20h00 : Nanterre - Pau-Lacq-Orthez



Dimanche 5 janvier 2020

16h00 : Monaco - ASVEL