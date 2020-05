Basket - Jeep Elite : Chris Warren revient à Nanterre

‼️ Chris Warren IS BAAAACK ‼️



Après 2012-2013 et 2016-2017, Chris Warren va porter le maillot la JSF Nanterre pour la troisième fois de sa carrière. Le meneur américain a de bons souvenirs sous le maillot du club francilien avec un titre de champion remporté en 2013 et un doublé Europe Cup-Coupe de France en 2017. Il évoluait à Ormanspor dans le championnat turc la saison dernière où il tournait à 15 points et 4 passes en moyenne. Le joueur de 31 a signé un contrat d'un an avec Nanterre.« C’est une excellente nouvelle pour le club, il fait partie, pour moi, des joueurs historiques de Nanterre et il sort d’une grosse saison en Turquie à plus de 15pts de moyenne. C’est historique car il revient pour la 3e fois, il se sent vraiment comme chez lui ici et c’est une belle marque d’affection pour notre club. De mon côté, j’ai un feeling et une affection particulière avec Chris, on se connait par coeur et je suis très heureux de son retour ! », a commenté Pascal Donnadieu, l'entraîneur de la JSF Nanterre, sur le site du club. Nanterre avait déjà enregistré les renforts d'Ivan Février et Lucas Dussoulier avant l'arrivée de Warren.