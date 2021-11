Basket - Betclic Elite (J8) : Victoires de Nanterre et Le Mans

BASKET - BETCLIC ELITE / 8EME JOURNEE

Vendredi 12 novembre 2021

Samedi 13 novembre 2021

Dimanche 14 novembre 2021

Malgré un Marcquise Reed meilleur marqueur du match du haut de ses 22 points, Gravelines-Dunkerque s'est incliné de deux unités sur le parquet de Nanterre ce samedi, pour le compte de la 8eme journée de Betclic Elite (88-86). Le club des Hauts-de-Seine a pu compter sur l'apport de cinq joueurs compilant au minimum dix points dans cette rencontre.. L'Américain Nicholas Johnson l'a parfaitement secondé, rendant une copie à 18 points, 7 rebonds et cinq passes. Ce succès équilibre le bilan de la JSF, 11eme. Les Nordistes occupent pour leur part la 9eme place avec un bilan similaire.Pour venir à bout de Strasbourg, Le Mans a également sollicité cinq éléments émargeant à plus de dix points. Le plus prolifique fut l'Américain TaShawn Thomas avec 18 points, 7 rebonds et 3 passes. Son coéquipier Scott Bamforth a également fortement contribué au succès sarthois grâce à ses 17 points, 3 rebonds et 7 passes. En face, malgré la forme de John Roberson qui a notamment cumulé 15 points et 8 passes, il en fallait plus pour renverser le MSB. Au bénéfice de ce 5eme succès de la saison,, à égalité avec Monaco (3eme) et l'Asvel (2eme) qui comptent toutefois un match en moins. Avec autant de victoires, Strasbourg occupe le 6eme rang.- Paris : 65-60Le Portel -: 89-93 (ap)- Châlons-Reims : 94-89- Limoges : 80-74- Strasbourg : 88-80- Gravelines-Dunkerque : 88-86Monaco - CholetASVEL - Bourg-en-BresseRoanne - Orléans