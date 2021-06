ASVEL : Wembanyama signe trois ans

❗ Effectif 2021-2022 👉 Victor WEMBANYAMA a choisi LDLC ASVEL !

Le plus gros prospect du basket français, Victor WEMBANYAMA (17 ans, 2m19) va rejoindre le club pour les trois prochaines saisons et découvrira ainsi l’EuroLeague !

Wembanyama élu meilleur espoir de Jeep Elite

C’était attendu, c’est désormais officiel. Victor Wembanyama portera le maillot de l’ASVEL durant les trois prochaines saisons ! Le grand espoir du basket français, qui mesure déjà 2,19m à 17 ans, arrive en provenance de Nanterre, où il a débuté sa carrière professionnelle en octobre 2019, mais qu'il a décidé de quitter il y a une dizaines de jours. « Victor est un joueur unique dans le monde,Nous allons tout faire pour l’accompagner dans son développement, le faire progresser et l’amener à atteindre cet objectif ! », s’est réjoui le président de l’ASVEL Tony Parker sur le site officiel du club champion de France.Né dans les Yvelines et formé dans les Hauts-de-Seine, Victor Wembanyama va donc faire le grand saut cet été en débarquant dans un club plus huppé que Nanterre, assuré de disputer l’Euroligue pendant les dix prochaines saisons. Sauf catastrophe, le joueur de 17 ans ne sera plus en Europe dans dix ans, mais bien en NBA, où il est attendu tout en haut de la draft 2023. Il n’est donc d’ailleurs même pas sûr d’aller au bout de son contrat de trois ans avec les champions de France. Né en 2004, Victor Wembanyama a reçu cette année le trophée de meilleur espoir de Jeep Elite(dont 10 comme titulaire). Le jeune Français a également découvert l’Eurocoupe cette saison (la deuxième Coupe d’Europe dans la hiérarchie) et a tourné à 1,3 points et 2,3 rebonds de moyenne en quatre matchs, lui qui a été arrêté pendant trois mois en raison d’une fissure du péroné. Tout simplement hors norme !