ASVEL : Veyronnet, nouveau directeur sportif

Parker :"Je connais Michel depuis plus de 25 ans"

François Lamy parti en Lituanie, au Zalgiris Kaunas (hasard du calendrier, l'ASVEL lancera sa saison en Euroligue contre le nouveau club de Lamy le 1er octobre prochain), le double champion de France en titre s'était lancé à la recherche de son remplaçant.Originaire de Normandie à l'instar de Tony Parker et Gaëtan Muller, les deux hommes forts de l'ASVEL, Veyronnet, au-delà de son rôle d'assistant de Vincent Collet en équipe de France au début des années 2000, a entraîné Evreux (de 1993 à 1995) et Rouen (1996 à 2012) avant de devenir directeur sportif. A l'issue de la saison 2007-2008, le technicien qui peut se vanter d'avoir fait monter trois fois ses équipes (dont deux fois Rouen) dans l'élite avait d'ailleurs été nommé coach de l'année. "Fort d'une expérience de plus de trente ans dans le basket professionnel, il assurera le lien entre la direction, le staff sportif et les joueurs, et gérera la partie administrative de l’équipe professionnelle", nous apprend le communiqué publié jeudi par l'ASVEL et son président emblématique, ravi que Veyronnet ait accepté de rejoindre le Rhône."Je suis très heureux que Michel ait adhéré au projet que nous construisons ici, je sais l’envie de réussir qui l’a toujours habité, confie Tony Parker. Je connais Michel depuis plus de 25 ans, et sa capacité d’écoute, d’adaptation et son professionnalisme, si essentiels dans ce rôle charnière, seront des éléments-clés." Un plaisir partagé par"C’est une belle histoire que de pouvoir recruter Michel aujourd’hui, lui qui m’a permis, avec Tony Parker Sénior, d’être repéré lors de mes débuts dans le basket près de Rouen. Son expérience, ses compétences managériales et son sens de la communication sont autant d’atouts qui nous ont convaincu." A Veyronnet de répondre maintenant aux attentes du tandem.