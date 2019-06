ASVEL: Une nouvelle salle de 17.000 places pour 2022 ?

Le partenariat conclu entre Jean-Michel Aulas et Tony Parker prévoit notamment que l’ASVEL jouera certains matches d’Euroligue dans la future Arena que l’OL veut construire à proximité du Groupama Stadium. Une enceinte de "15 à 17.000 places" dont le budget sera de 100 millions d’euros et qui devrait être "opérationnelle en 2022", a indiqué Jean-Michel Aulas en conférence de presse.

Mais le club de Villeurbanne ne déménagera pas complètement. La plupart des rencontres de championnat et de coupe d'Europe seront toujours disputées sur le parquet de l’Astroballe, qui sera modernisée. "On veut renforcer l’Astroballe, la rendre plus belle, a ainsi expliqué "TP". Avec l’Euroligue, on n’aura pas le choix. Notre base sera toujours à l’Astroballe."