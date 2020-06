ASVEL : Un an de plus pour Yabusele

📝 Communiqué officiel | Effectif 2020-2021

Quatre matchs ont suffi à Guerschon Yabusele (24 ans, 1,98 m) pour convaincre.juste avant que la saison ne soit définitivement interrompue en raison de la pandémie de Covid-19. Lors de ces quatre rencontres, Jeep Elite et Euroligue confondues, Yabusele avait à chaque fois marqué les esprits et démontré tout ce qu'il pouvait apporter aux couleurs chères à Tony Parker.A peine arrivé, voilà donc Yabusele qui s'inscrit dans la durée avec ce club villeurbannais sacré champion de France à 19 reprises dans sa glorieuse histoire. Sur le site officiel des Vert et Blanc, Parker avoue qu'il n'a pas eu d'autre option que de dresser un nouveau contrat sous le nez de son compatriote étant donné ce qu'il a montré depuis son arrivée., déjà très content en février dernier au moment de voir cet ex-pensionnaire de NBA comme lui venir grossir les rangs de l'ASVEL. Yabusele avait déjà réussi ses grands débuts professionnels avec la Chorale en 2013. Attendu au tournant après quatre années passés à l'étranger, le « Dancing Bear » (l' « ours dansant », son surnom) n'a pas raté non plus son grand retour en France.