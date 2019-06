ASVEL-Parker: "Le plus gros deal de l’histoire du basket français"

Tony Parker est ravi du partenariat conclu avec Jean-Michel Aulas, qui prévoit notamment l’entrée de l’OL au capital de l’ASVEL, le club que l’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs préside depuis 2014. "Cela me fait chaud au cœur. Si on m’avait dit il y a cinq ans qu’on en serait là, je ne l’aurais jamais imaginé, se félicite-t-il. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. C’est toute une équipe. Je suis vraiment fier d'être associé à l'OL."

"C’est une journée historique. Ce n’est que le début, ajoute "TP". On va vivre de grands moments ensemble, on en a vraiment envie. Notre ambition est grande. L'OL a toujours été un exemple pour nous. On peut tous progresser ensemble. On va rester à l’Astroballe avec un objectif de la rendre encore plus belle. […] La nouvelle salle répondra au cahier des charges pour l'Euroligue. On peut faire confiance au président et à OL Groupe. On signe le plus gros deal de l'histoire du basket français."