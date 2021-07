ASVEL : Noua s’en va, après quatorze années au club

❗ Une page se tourne pour Amine NOUA@NouAmine_12, l’ensemble du club te remercie pour tout ce que tu as apporté et donné tout au long de ton parcours ici, et te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière ! 👊



Noua rejoint le contingent français en Liga

Une page se tourne pour Amine Noua et pour l’ASVEL. L’ailier fort de 24 ans, né à Lyon et formé au club, quitte les champions de France, quatorze ans après son arrivée. L’officialisation du départ est intervenue mercredi, peu avant l’annonce de sa future destination, pour les deux prochaines saisons : Andorre. Amine Noua a effectué ses débuts professionnels en janvier 2016 avec l’ASVEL, et n’a cessé de progresser et a découvert l’Euroligue avec son club de coeur. Sacré champion de France en 2016, 2019 et 2021, vainqueur de la Coupe de France en 2019 et 2021 et deux fois sélectionné au All Star Game,Comme dix autres Français (Heurtel, Poirier, Bigote...), Amine Noua évoluera en Liga ACB la saison prochaine, du côté d'Andorre, qui a fini neuvième de la dernière saison et ne s'est donc pas qualifié pour les play-offs.« C’est une signature très importante pour nous car c'est un joueur qui est appelé à prendre ses responsabilités dans notre idée du jeu, a déclaré le directeur général du club, Francesc Solana. Noua est un ailier fort complet qui domine toutes les facettes du jeu par sa démarcation, qui a de la personnalité, en qui nous avons confiance et qui a encore beaucoup de marge de progression et qui peut le faire avec nous ». A lui de briller en Principauté, désormais.