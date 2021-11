ASVEL : Lighty absent au moins deux mois

Coup dur pour l’ASVEL ! Le club champion de France a perdu son vice-capitaine David Lighty ce samedi lors de la défaite 82-79 chez le promu Paris en Betclic Elite. L’ailier américain de 33 ans s’est fracturé le quatrième métatarse, ce qui va nécessiter une opération, et une absence des parquets pour au moins deux mois.David Lighty, qui avait manqué le début de saison car il était rentré aux Etats-Unis en raison des problèmes de santé de son père, tournait depuis son retour à 7,8 points et 2,8 rebonds de moyenne en quatre matchs Betlic Elite, et 10 points et 3,3 rebonds en quatre matchs en Euroligue. Il avait notamment marqué 9 points contre Strasbourg, et surtout 19 contre Kazan, jeudi dernier.Avec Charles Kahudi et William Howard sur ce poste, le club dirigé par Tony Parker semble avoir les moyens de pallier cette absence.Cette semaine, les hommes de TJ Parker ont deux matchs à leur programme : sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade jeudi et contre Bourg-en-Bresse samedi. Sous contrat jusqu'en juin 2026, David Lighty a prévu de terminer sa carrière à l'ASVEL, dont il a porté le maillot de 2014 à 2016, puis depuis 2017 après une pige italienne à Trente et Sassari.