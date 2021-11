ASVEL : Knight débarque comme pigiste médical

Müller : "Heureux d'être parvenu à un accord avec Marcos"



❗️ Effectif 2021-2022 👉 Pour pallier l’absence de David LIGHTY, l’arrière américain Marcos KNIGHT (32 ans, 1m88) arrive à LDLC ASVEL en tant que pigiste médical

✍️ https://t.co/krm7QQUfX9#LDLCASVEL pic.twitter.com/JuoxhiV5j4



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 12, 2021

Afin de pallier la longue absence de l'un des cadres de l'équipe de TJ Parker David Lighty, indisponible pour au moins deux mois après s'être fracturé à la main droite, le club cher à Tony Parker s'était mis immédiatement à la recherche d'un pigiste médical présentant le potentiel pour tenter de faire oublier du mieux possible la grosse tuile Lighty.L'arrière américain, très apprécié en Principauté, où il tournait en Eurocoupe à 13,5 points, 5,5 rebonds et 2,8 passes en 26,5 minutes par match, avait même grandement contribué au premier sacre européen de la Roca Team. Sur sa route, l'ancien MVP du Final Four du championnat allemand avec Ludwigsburg avait croisé l'année dernière la route de l'ASVEL à plusieurs reprises.Cette fois, il défendra le maillot du club rhodanien. Pour le plus grand plaisir du président délégué de l'ASVEL Gaëtan Muller, ravi du renfort de ce joueur expérimenté qui devrait faire profiter les champions de France de sa polyvalence et de sa puissance physique. "Nous sommes heureux d’être rapidement parvenu à un accord avec Marcos. Avec les pépins physiques qui nous sont tombés dessus ces dernières semaines, il était devenu nécessaire pour nous de se renforcer afin de se donner le maximum de chances de poursuivre nos excellents parcours dans les deux compétitions." Avant de recevoir le Real Madrid pour le compte de la 10eme journée d'Euroligue, l'ASVEL, quatrième du classement de BetClic Elite après les sept premières journées, accueillera dimanche soir (17h00) le huitième du classement Bourg-en-Bresse. Une rencontre que Knight aura tout loisir de suivre depuis les tribunes en attendant d'effectuer son baptême du feu, mardi prochain.