ASVEL : Heurtel jusqu'à la fin de la saison ?

Le transfert d'Heurtel à l'ASVEL en stand-by pour l'instant

Laissé libre le 19 janvier dernier par le FC Barcelone, où il était entré en guerre ouverte avec son entraîneur lituanien Jarunas Jasikevicius, qui ne l'incluait plus du tout parmi ses plans de jeu,L'ASVEL, qui aurait flairé le bon coup, pourrait en effet accueillir jusqu'à la fin de la saison le meneur international français, à en croire nos confrères de L'Equipe ce vendredi. L'accord à l'amiable sur lequel le joueur et le Barça se sont entendus en début d'année empêche en effet Heurtel de rejoindre le Real dès maintenant, mais uniquement à l'issue de la saison. L'ancien joueur de la SIG se retrouve donc sans club jusqu'à la fin des différents exercices, ce qui pourrait lui barrer les portes des Bleus pour le tournoi olympique des JO de Tokyo 2020, l'été prochain.Le club cher à Tony Parker aurait saisi l'occasion en proposant au poste 1 des Bleus de rejoindre dans le Rhône les quatre meneurs que compte déjà l'ASVEL, à savoir Antoine Diot, Norris Cole, Matthew Strazel et Derrick Walton Jr. Une arrivée qui obligerait les champions de France, comme ils en ont déjà pris l'habitude, à évoluer constamment avec deux meneurs sur le parquet. Mais le problème n'est pas là. Pour le moment,en effet autour du montant de l'assurance potentielle à verser à Heurtel, sachant que s'il vient,, les clubs ayant jusqu'au 6 janvier pour qualifier un joueur transfuge d'un autre club et ayant déjà participé à la compétition cette saison.