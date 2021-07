ASVEL : Diot prolonge jusqu’en 2024

❗ Effectif 2021-2022 👉 Antoine DIOT prolonge l’aventure !

Déterminant dans le doublé Coupe - Championnat réalisé cette saison, Antoine DIOT a prolongé son contrat avec LDLC ASVEL jusqu’en 2024 !

✍ https://t.co/aIivtLDNue#LDLCASVEL



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 9, 2021

L'ASVEL, un club à l'accent français

Antoine Diot reste fidèle à l’ASVEL ! Après avoir passé cinq saisons au Mans (2007-12), une au Paris-Levallois (2012-13), deux à Strasbourg (2013-2015) et quatre à Valence (2015-2019), le meneur international français de 32 ans (93 sélections) va en passer cinq au sein du club villeurbannais s’il va au bout de son contrat. Arrivé à l’été 2019 avec un bail de trois ans, le natif de l’Ain n'a pas attendu la fin de son contrat pour en signer un autre. Il a prolongé ce vendredi jusqu’en juin 2024. «Cette volonté de mettre en avant les joueurs français, de leur faire confiance et de les fidéliser me correspond et c’est avec un grand plaisir et une motivation intacte que je mettrai mon expérience au service des plus jeunes joueurs pour les aider à grandir et à progresser", a confié Antoine Diot sur le site de son équipe.Cette saison, l’ancien Valencian a remporté son premier titre de champion de France, mais aussi sa quatrième Coupe de France avec un quatrième club différentAvec la prolongation d’Antoine Diot, les arrivées de Victor Wembanyama et Elie Okobo, et la présence assurée de Charles Kahudi, Paul Lacombe, William Howard ou encore Matthew Strazel, l’ASVEL aura plus que jamais l’accent français la saison prochaine. En revanche, aucun joueur français de l'ASVEL 2021-22 ne disputera les Jeux Olympiques, puisque Moustapha Fall, Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele, sélectionnés pour Tokyo et joueurs de l'ASVEL la saison passée, partiront cet été, respectivement à l'Olympiakos et au Real Madrid.