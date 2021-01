Tottenham : Mourinho ne "connaît pas bien" Bielsa

Un choc de style devrait se dérouler, samedi en Premier League entre le pragmatisme de José Mourinho et la folie de Marcelo Bielsa. Tottenham va affronter Leeds (13h30), mais le premier entraîneur n'a pas voulu scénariser ce match autour d'un supposé duel entre les deux hommes. Au cours de leur passé commun en Liga, Mourinho a battu quatre fois Bielsea en quatre matchs. "J e pense que parler de Monsieur Bielsa, c'est pour les gens qui le connaissent bien. Je ne le connais pas bien. Je pense qu'il a été entraîneur de l'Athletic Bilbao lors d'une des saisons où j'étais au Real Madrid. C'est la première fois que nous sommes en Premier League en même temps. Bien sûr, il doit être un très bon entraîneur mais je ne suis pas la personne pour l'analyser car je ne le connais même pas personnellement", a-t-il commenté en conférence de presse, ce vendredi, avant d'ajouter : " Je ne joue pas contre Monsieur Bielsa, jamais." Mourinho se plaint encore contre la Premier League

Mécontent, il a de nouveau fustigé la Premier League, après le report du match face à Fulham, mercredi. "Je trouve que ce n'est pas professionnel, mais c'est comme ça... On se préparait pour ce match qu'on n'a pas joué et c'est bien sûr très dérangeant dans une semaine de travail", a-t-il indiqué. Durant le temps d'attente avant le report officiel du match, Mourinho s'était emporté sur son compte Instagram de façon sarcastique, déclarant : "Match à 19 heures... On ne sait toujours pas si on va jouer. Meilleur Championnat du monde."