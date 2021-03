Prêté par le Real Madrid à Tottenham pour une saison en septembre dernier, Gareth Bale n'a pas connu un début d'exercice 2020-2021 affolant. Peu titularisé par José Mourinho pour son retour chez les Spurs, club dans lequel il a évolué de 2007 à 2013, le Gallois a peiné avant de peu à peu, monter en régime, comme peuvent l'illustrer ses prestations en Ligue Europa contre Wolfsberger et celles en Premier League contre West Ham et Burnley (deux buts et une passe décisive dans cette rencontre). En conférence de presse avant le match contre Fulham, prévu jeudi soir (19 heures), l'entraîneur lusitanien a été sondé sur le temps mis par Bale afin de montrer un bon niveau, tant sur le plan physique comme des performances sur le terrain.

"Il avait ce qu'il avait à Madrid. Demandez-leur"



Visiblement certain de la cause, Mourinho a visé le Real Madrid comme étant le principal responsable de la longue mise en route de Bale. "Pourquoi, au cours des deux dernières années, il avait ce qu'il avait à Madrid. Demandez-leur. Peut-être que s'ils te répondent, vous comprendrez mieux pourquoi cela a mis du temps. Peut-être qu'être patient était la raison principale pour lui d'atteindre le niveau qu'il a montré ces dernières semaines", a-t-il répondu.

Par la suite, l'ancien coach du club merengue a évoqué une possible présence de Bale pour la rencontre face à Fulham, laissant la porte ouverte à une titularisation. "Je crois que oui. En commençant ou sur le banc, je ne sais pas, nous devons décider cela. C'est un gars tellement expérimenté donc bien sûr son opinion est très importante", a clamé Mourinho. En 9 matchs joués depuis l'entame de la saison en Premier League (3 en tant que titulaire), Gareth Bale a inscrit 3 buts et a délivré 2 passes décisives.