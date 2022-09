Le début de saison de Chelsea est pour le moins chaotique. Sur courant alternatif, les Blues ne parviennent pas à aligner deux victoires de rang, quelle que soit la compétition. Ainsi, après l'avoir emporté ce week-end en Premier League face à West Ham (2-1), les hommes de Thomas Tuchel ont rechuté trois jours plus tard. Ce mardi, et presque à la surprise générale, ils sont allés perdre à Zagreb face au Dinamo (1-0), pour leur premier match de Ligue des champions cette saison. Un résultat pas du goût de l'entraîneur allemand.

Après la rencontre, l'ancien technicien du Paris Saint-Germain a livré son sentiment avec colère face aux journalistes. "Je suis évidemment en colère contre moi-même et contre la performance d'ensemble. C'est une énorme contre-performance pour tout le monde. Il nous a manqué la précision, nous n'avons pas été cliniques, avec un manque d'agressivité sur le ballon. Il nous a manqué de la détermination. Tout cela est insuffisant, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. C'est ce qui explique notre défaite."

"Pas dans le bon film"

Un constat cinglant, et Thomas Tuchel était d'autant plus énervé qu'il s'en voulait à lui-même de le pas avoir su réagir lorsqu'il le fallait. "Je n'ai pas vu cela venir. Je n'étais pas dans le bon film. [...] Je pensais que l'on savait à quoi s'attendre, mais je ne l'ai pas vu venir. Je suis énervé contre moi-même." Chelsea devra réagir dès samedi face à Fulham en Premier League (13h30), avant de recevoir le RB Salzbourg le 14 septembre prochain pour son second match de C1.