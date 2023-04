L’Angleterre retient son souffle. Ce mercredi, Manchester City reçoit Arsenal pour un match décisif dans la course au titre. Après avoir dominé une large partie de la saison, les Gunners sont en train de caler et ne comptent plus que 4 points d’avance sur les Skyblues, avec deux matchs en plus. Un succès des hommes de Pep Guardiola leur permettrait de faire un premier pas vers un nouveau sacre national. Présent en conférence de presse, l’entraîneur catalan s’est méfié d’Arsenal et de son ancien protégé, Mikel Arteta.

"Nous devons être là"

« Ce sont d'énormes compétiteurs, à commencer par le manager et les joueurs. Il faut souligner leur compétitivité. Nous devons être là. C'est un match extrêmement important pour nous. Nous savons qu'en le gagnant, nous ferons un pas en avant vers le titre de Premier League. La Premier League, c'est onze mois de travail et c'est une opportunité que nous voulons saisir. Nous voulons le faire et nous espérons que l'Etihad Stadium sera plein trois heures avant le match. »