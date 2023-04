Tottenham doit laver l’affront. Le week-end dernier, les Spurs ont subi une véritable humiliation sur la pelouse de Newcastle, s’inclinant 6-1. À l’issue de cette claque, Daniel Levy a décidé de réagir en limogeant Cristian Stellini, remplacé au pied levé par Ryan Mason. Le nouvel entraîneur intérimaire de Tottenham s’est exprimé en conférence de presse, avant le nouveau choc face à Manchester United ce jeudi. L’ancien milieu de terrain attend une réaction de la part de son équipe pour espérer se qualifier en Ligue des Champions et a également évoqué son futur à la tête du club.

« Je sais que je suis prêt »

« Je m'attends à une réaction. Il est évident que la journée de dimanche a été difficile pour nous. J'espère et je m'attends à ce qu'il y ait une réaction, non seulement de la part des joueurs, mais aussi de la part de toutes les personnes présentes dans ce bâtiment et de toutes les personnes impliquées dans le club. Honnêtement, je me sens prêt. Je sais que je suis prêt. Si cette situation se produit, cela signifie évidemment que nous avons fait du bon travail. Mais c'est dans quatre ou cinq semaines que nous verrons. Nous pensons tout de suite au match de jeudi et à celui de dimanche. Nous avons une grosse semaine et nous avons aussi cinq semaines devant nous avant que quiconque ici ne commence à penser à ce genre de situation. »