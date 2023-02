Une grande lessive et ça repart ? Cette saison, Liverpool vit une saison cauchemardesque (8e de Premier League et éliminé des deux coupes nationales). A 7 points de la 4ème et dernière place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les Reds vont devoir réaliser un parcours sans faute pour rattraper leur retard. Conséquence de cette saison qui s’apparente à une fin de cycle, Liverpool sera scruté lors du prochain mercato estival. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du club anglais, Jürgen Klopp a donné des indications sur la stratégie des Reds cet été.

"Cette saison, notre principal problème a été les blessures. Et quand vous ne prenez pas de rythme dans une saison, vous devez toujours vous battre contre quelque chose et avec des joueurs qui reviennent de blessure. (…) Nous savions que nous avions besoin de changements et cet été est un été où nous devons clairement faire quelque chose” annonce-t-il. Place aux actes désormais.