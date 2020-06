Logique, mais non sans peine. Mené au score à la mi-temps, Chelsea s'impose finalement contre Aston Villa (2-1). Un succès acquis avec deux Français titulaires, à savoir N'Golo Kanté et Olivier Giroud. Ultra-dominateurs (75% de possession), les Londoniens sont surpris juste avant la pause. Après une première alerte signée McGinn (35e), Kortney Hause marque en deux temps (1-0, 43e).

Azpilicueta régale, Kanté reprend doucement 🔥 𝗧𝘄𝗼 goals in 𝘁𝘄𝗼 minutes! 🔥#AVLCHE pic.twitter.com/9DzzGIkbcP

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 21, 2020



L'affront est lavé au retour des vestiaires. Lancé à droite, Azpilicueta centre au second poteau pour Pulisic (1-1, 60e). Tout juste rentré, l'Américain réussit son retour. Une minute plus tard, Giroud combine bien avec Alonso puis reprend un centre d'Azpilicueta. Le Français marque d'une frappe en pivot son troisième but en quatre matchs (61e, 1-2). Malgré la domination, Chelsea manque de se faire reprendre par Aston Villa via Jota (87e) mais s'impose. N'Golo Kanté a joué toute la rencontre, mais s'est montré imprécis (13 ballons perdus).



Chelsea est quatrième, revient à trois points de Leicester et profite du nul de Manchester United. Les hommes de Frank Lampard sont cinq points devant les Red Devils.