Arsenal a rendu les armes. Auteurs d’une saison exceptionnelle, les Gunners ont déjoué les pronostics pour s’immiscer dans la course au titre et dominer la Premier League pendant de longs mois. Néanmoins, les joueurs de Mikel Arteta ont craqué dans les dernières rencontres, face à un Manchester City irrésistible. La nouvelle défaite du club sur la pelouse de Nottingham Forrest a entériné leurs derniers espoirs d’être sacré. Après la rencontre, Mikel Arteta était abattu à la télévision anglaise, mais a tenu à féliciter les Skyblues.

« Nous devons faire face à la réalité »

« Tout d’abord, félicitations à Manchester City pour avoir remporté le championnat, mais c’est un triste jour pour nous. Aujourd’hui, nous devons faire face à la réalité, nous avons encaissé un but et nous n’avons pas été assez bons pour les faire plier. Nous aurions pu jouer pendant trois heures que nous n’y serions pas parvenus. (…) C’est le football. C’est un jour très triste, nous avons travaillé pendant 11 mois avec cet objectif et nous avons été au top pendant tant de jours. Nous avons été compétitifs, mais cela n’a pas été suffisants. Nous devons maintenant guérir. C’est très douloureux. Je dois trouver un moyen de remonter les joueurs et nous avons une semaine difficile devant nous. »