Premier League

Les médias italiens et anglais en faisaient leurs choux gras et l'arrivée de Carlo Ancelotti chez les Toffees semblait imminente. Le club du Merseyside a décidé d'annoncer cette recrue de choix juste avant son match contre Arsenal en championnat ce samedi. Un match auquel l'ancien coach du PSG va assister. Ancelotti, qui a signé jusqu'en 2024, s'est dit ravi de débarquer à Goodison Park : "C'est un grand club avec une riche histoire et une base de fans très passionnée", a-t-il confié sur le site officiel d'Everton.







Les deux clubs accueillent d'ailleurs tous deux de nouveaux managers, puisque Mikel Arteta s'est engagé vendredi avec les Gunners. Néanmoins, c'est Freddie Ljugberg qui officiera une dernière fois sur le banc des Gunners ce samedi.