La saison noire de Paul Pogba se poursuit. A peine revenu à la compétition, le milieu de Manchester United est reparti pour l’infirmerie. Il a rechuté de sa blessure à la cheville droite, manquant les déplacements à Burnley (0-2) et sur la pelouse d’Arsenal mercredi (2-0). Après la défaite contre les Gunners, Ole Gunnar Solskjaer a ainsi expliqué que l’international français allait prochainement subir une intervention chirurgicale. « Son entourage lui a conseillé de se faire opérer et le club, après avoir fait de nouveaux examens, est d’accord avec cette décision, a soufflé le manager des Red Devils. Il sera absent encore un mois je pense. Je souhaite qu’il se fasse opérer le plus vite possible. »

Pogba n’a disputé que huit matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 610 minutes. Si son délai de récupération est respecté, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait revenir à la compétition pour le choc contre Chelsea le 8 février prochain.