Mercredi soir, à l’occasion de la 15e journée de Premier League, Tottenham se déplace à Manchester United pour une grande affiche de ce championnat. Une rencontre qui sera particulière pour un homme, en la personne de José Mourinho. Un peu moins d’un an après y avoir été débarqué, le coach portugais retrouve son ancienne maison d’Old Trafford. Un accueil houleux lui est promis, mais l’intéressé ne s’en formalise pas. Au contraire, il se dit préparé car il reconnait que ce sont les règles du jeu. « Je ne suis pas un méchant, ni un ennemi, a affirmé le technicien lusitanien en conférence de presse. Je suis l’entraîneur qui essaie de gagner à Manchester United. [Ole Gunnar] Solskjaer est le coach qui va essayer de gagner le match pour United, alors bien sûr, ils vont le soutenir et non me soutenir moi. Mais, je me sens bien. J'aime jouer les grands matches. J’aime jouer contre les meilleures équipes et retourner dans un endroit où j'étais heureux. »

Mourinho visera la passe de quatre à Old Trafford



Tout en se disant prêt à essuyer des sifflets, « Mou » garde aussi l’espoir d’être bien accueilli au Théâtre des Rêves : « J'ai de très bonnes relations avec les supporters de Manchester United. J'y suis retourné en tant que consultant et j'ai été ému par la belle réception que j’ai eue. Demain (mercredi), je retourne en tant qu'entraîneur de l'équipe qui tentera de battre MU ». À Old Trafford, Mourinho va tenter d’étirer sa belle série avec les Spurs. Jusque-là, il réalise un sans-faute avec trois victoires en autant de matches joués.