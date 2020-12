Manchester United s’est remis dans le sens de la marche en Premier League jeudi soir en prenant le dessus sur Sheffield United (3-2). Une victoire à laquelle Paul Pogba a grandement contribué. Titulaire pour la deuxième fois d’affilée, l’international français a fait montre d’une belle activité, même s’il n’a pas été décisif. Il s’est notamment fait remarquer en touchant un grand nombre de ballons (91) tout le long du match. Une belle prestation et qui a fait plaisir à Ole Gunnar Solskjaer, son entraineur.

« Pogba est en forme en ce moment »

Le match à peine terminé, le coach norvégien a tenu à applaudir son Frenchie pour la belle copie rendue. « Nous avons pris une décision (de le faire jouer). Bien sûr, nous connaissons la force [de Pogba] dans les airs. Nous savions qu'il allait être important pour nous. Il a remporté presque tous les duels aériens, a indiqué l’entraineur mancunien en conférence de presse. Sa vision, sa créativité... Paul a très bien répondu au travail qu'il a fait. Il est en forme maintenant. (C’était une) excellente performance. » A travers cette prestation, « La Pioche » rétorque à ses détracteurs et à ceux qui disent qu’il n’a plus la tête à MU. Le Français reste concentré sur ses devoirs envers les Red Devils et sur l’objectif du club, qui consiste à jouer le haut de tableau en Premier League. Avec dix succès de suite à l’extérieur, lui et ses coéquipiers sont bien partis pour répondre aux attentes.