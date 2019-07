La pré-saison de Manchester United se passe très bien. Quatre jours seulement après un succès (2-0) obtenu face à Perth Glory, l'équipe dirigée par Ole Gunnar Solskjaer s'est offert une nouvelle victoire ce mercredi, cette fois face au Leeds United de Marcelo Bielsa, pensionnaire de Championship. Les Red Devils ont dominé la rencontre de la tête et des épaules (4-0), avec notamment une réalisation de Marcus Rashford, déjà buteur face aux Australiens. L'attaquant international anglais a inscrit le deuxième but de son équipe, en première période (2-0, 27e), après l'ouverture du score signée Mason Greenwood (1-0, 7e), bien servi par la nouvelle recrue Aaron Wan-Bissaka.



En deuxième période, Phil Jones a marqué à son tour (3-0, 51e), puis c'est Anthony Martial qui a creusé l'écart sur penalty (4-0, 69e). Un match auquel n'étaient pas conviés David De Gea, malade selon le manager norvégien, et Romelu Lukaku, sur lequel aucune communication précise n'a été donnée. L'attaquant international belge semble se rapprocher d'heure en heure de l'Inter Milan. Un signe que Paul Pogba est lui encore loin d'un départ ? Sans doute puisque le milieu de terrain international tricolore faisait partie du onze de départ et qu'il est resté sur le pré tout au long du premier acte. Pourtant, le champion du monde a été clair, et aspire à un transfert au cours de l'été.

La cible de la Juventus ou du Real Madrid ne rechigne pour autant pas du tout à porter la tunique des Red Devils. Lors de cette rencontre, l'ancien Havrais a été omniprésent, affichant de vrais signes de montée en puissance après la performance livrée quatre jours plus tôt, là encore avec 45 minutes de temps de jeu. "La Pioche" reste professionnel jusqu'au bout des ongles, ne donnant pas de matière à ceux qui pourraient, ou voudraient, pouvoir lui reprocher quelque chose. Il faudra continuer en ce sens lors des prochaines rencontres de préparation, face à l'Inter Milan le 20 juillet, Tottenham le 25 juillet, Kristiansund le 30, puis l'AC Milan le 3 août.

