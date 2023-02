Mercredi soir, malgré une nette domination des Citizens, Manchester City a été tenu en échec (1-1) sur la pelouse du Red Bull Leipzig en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un résultat qui va obliger les hommes de Pep Guardiola à s'employer au match retour pour s'éviter une élimination surprise en huitièmes de finale par un club bien inférieur sur le papier.

Guardiola vient au secours de Haaland

Lors de cette rencontre, le cyborg norvégien Erling Haaland a été sous le feu des critiques. Il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets et n'a pas été influent dans le jeu de son équipe. En conférence de presse vendredi, son entraîneur est venu à son secours.

"C'est de notre faute, pas de celle d'Erling qui a été impressionnant depuis le début de la saison. Je n'ai pas besoin de statistiques, dès que le match est fini, je sais qui s'est impliqué ou pas dans le jeu, et qui devrait l'être davantage ou pas. Buteur est le poste le plus difficile au monde car il implique d'avoir deux adversaires en permanence sur le dos, et Erling en a même davantage"