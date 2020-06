Lors de la large victoire de Manchester City face à Arsenal (3-0), le 17 juin dernier pour le grand retour de la Premier League, Benjamin Mendy avait été crédité d’une excellente prestation. Le champion du Monde a en revanche assisté depuis le banc uniquement lundi soir au nouveau carton des Citizens, à domicile contre Burnley (5-0) dans le dernier match de la 30eme journée du championnat d’Angleterre. Remplaçant, l’ancien Monégasque n’est pas entré en jeu en dépit de la large avance de son équipe. Forcément déçu, Mendy a peut-être pu se consoler ensuite en entendant son entraîneur dire le plus grand bien à son sujet après la rencontre.

Guardiola : « Benjamin est revenu très en forme et concentré »

« En tant que latéral gauche, il est extraordinaire, mais il n’a joué qu’un match. Il est revenu très en forme et très concentré après le confinement, appréciait Pep Guardiola, qui n’a pas toujours tenu ce type de propos depuis l’arrivée du Francilien chez les Citizens. Mais ce n’est qu’un match. J’espère qu’il peut continuer à avoir ce très bon état d’esprit et qu’il va pouvoir jouer beaucoup de matchs très régulièrement, car c’est un joueur qui nous a beaucoup manqué (…) Qu’il continue à s’entraîner et de bien faire, comme il le fait depuis le confinement. »

Guardiola : « C'est important d'avoir Benjamin »

Entre les blessures à répétition de celui qui avait explosé sous les couleurs du Havre puis de l’OM, sans parler d’une hygiène de vie parfois très limite, Guardiola n’a pas toujours pu aligner Mendy. Mais il espère que cela sera toujours le cas à l’avenir. « Je dois admettre que Fabian Delph et Alex Zinchenko ont bien dépanné à ce poste, ainsi que Danilo ou Joao Cancelo parfois, mais c’est important d’avoir Benjamin. »