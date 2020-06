Un succès éclatant mais un coup dur. Victorieux des Clarets de Burnley lundi soir (5-0), Manchester City a aussi perdu jusqu'à nouvel ordre le meilleur buteur de son histoire. Sergio Agüero (32 ans) s'est fait mal sur un tir avant de subir une faute de Ben Mee peu avant la pause. Si l'attaquant argentin a provoqué un penalty sur ce contact, son genou a tourné pendant la chute, contraignant le malheureux à sortir en boitillant.

Agüero a été remplacé par Gabriel Jesus, et est désormais sur le flanc. Le ménisque est touché et il passera des examens approfondis ce mardi.« Ça ne sent pas bon, nous verrons demain (ce mardi). Il se débattait avec ça le mois dernier. Ca ne sent pas bon pour cette saison.» Le « Kun » a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues cette saison.