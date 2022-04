C'est désormais officiel : Erik ten Hag sera le nouvel entraîneur de Manchester United. Pressenti pour prendre la succession de Ralf Rangnick, le technicien néerlandais a paraphé un contrat qui le liera au club mancunien jusqu'en juin 2025. Cette annonce redistribue les cartes sur le marché des entraîneurs, où Mauricio Pochettino, notamment, voyait son nom associé à Manchester United ces derniers mois. L'actuel entraîneur du PSG ne prendra donc pas les commandes de l'écurie britannique.

Ten Hag, l'homme de la reconstruction



Pour Manchester United, l'arrivée de Ten Hag s'inscrit dans une stratégie de reconstruction, après presque une décennie de désillusions suite au départ de l'emblématique Sir Alex Ferguson. Le Néerlandais a fait ses armes en Eredivisie, à l'Ajax Amsterdam, notamment, où ses préceptes de jeu ne sont pas passés inaperçus. Il est également passé par la réserve du Bayern Munich.



John Murtough, directeur du football de Manchester United, n'a pas caché son enthousiasme. "Au cours des quatre dernières années à l'Ajax, Erik s'est révélé être l'un des entraîneurs les plus passionnants et les plus performants d'Europe, réputé pour le football attrayant et offensif de son équipe et son engagement envers la jeunesse. Lors de nos conversations avec Erik qui ont précédé cette nomination, nous avons été profondément impressionnés par sa vision à long terme pour ramener Manchester United au niveau auquel nous voulons concourir, ainsi que par son dynamisme et sa détermination pour y parvenir. Nous souhaitons bonne chance à Erik alors qu'il se concentre sur la réussite de la fin de saison de l'Ajax et nous sommes impatients de l'accueillir à Manchester United cet été."



De son côté, Erik ten Hag a annoncé ses ambitions. "C'est un grand honneur d'être nommé manager de Manchester United et je suis extrêmement excité par le défi qui m'attend. Je connais l'histoire de ce grand club et la passion des fans, et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de livrer le succès qu'elle mérite. Il sera difficile de quitter l'Ajax après ces années incroyables, et je peux assurer nos fans de mon engagement total et de ma concentration pour mener à bien cette saison avant de déménager à Manchester United."

De Jong sur ten Hag : " Il est très impliqué et fou de football":